Украина намерена создать страховой запас газа

Кабинет министров Украины намерен создать страховой запас газа в размере 10% договорных квартальных объемов поставки потребителям в натуральной форме, кроме объемов его использования на собственные потребности.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина «Об утверждении Порядка создания страхового запаса природного газа», обнародованном на сайте Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно документу, страховой запас газа создается для стабилизации газового рынка Украины с гарантированным обеспечением природным газом населения, бюджетных учреждений и организаций, а также других потребителей и обеспечения транзита природного газа по территории Украины в Европу и на выполнение постановления Кабинета министров Украины №1729 от 27.12.2001 «Об обеспечении потребителей природным газом» (с изменениями и дополнениями),

Также в документе отмечено, что природный газ, который закачивается в подземные хранилища газа, в соответствии с утвержденным прогнозным балансом его поступления и распределения по Украине, является страховым запасом газа для обеспечения потребностей потребителей Украины.

Утверждение Порядка создания страхового запаса природного газа будет регулировать отношения между субъектами ведения хозяйства относительно создания и использования данного страхового запаса.