Президент Израиля находится в Днепропетровске

Президент Израиля Шимон ПЕРЕС прибыл в Днепропетровск по приглашению влиятельных лиц еврейской общины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ш.ПЕРЕС сообщил журналистам у трапа самолета.

«Ваш город - крупный индустриальный центр. У вас много сделано и много впереди. У вас все получится», - сказал Ш.ПЕРЕС.

Сразу по прилету он отправился в синагогу «Золотая роза», где провел встречу с представителями еврейской общины Днепропетровска.

После этого запланирована встреча с представителями попечительского совета еврейской общины, в состав которого входят крупные бизнесмены Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, Геннадий БОГОЛЮБОВ, Виктор ПИНЧУК и другие.

26 ноября Ш.ПЕРЕС встретится с учениками, родителями и учителями крупнейшей в Украине еврейской школе № 144 г. Днепропетровска.

Как сообщал УНИАН, Президента Израиля Ш.ПЕРЕС прибыл в Украину с государственным визитом 24 ноября.