В Черкассах горел троллейбус с пассажирами

В Черкассах вчера вечером во время движения возник пожар в троллейбусе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, водитель троллейбуса, заметив искрение кабеля, остановил транспорт и открыл дверь. Все 70 пассажиров, преимущественно пенсионеры и пожилые люди, которые на момент возгорания находились в салоне троллейбуса, успели оставить задымленный салон, поэтому никто не пострадал.

Для ликвидации возгорания на место вызвали спасателей городского управления МЧС, которые за считанные минуты погасили огонь.

Причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети. Сгорел высоковольтный кабель и реостат, огонь успел повредить салон. Материальный ущерб подсчитывается.