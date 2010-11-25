Украина рассчитывает на египетский газ

Украина и Египет изучат возможность поставок египетского сжиженного газа для СПГ-терминала, который планируется построить на украинском побережье Черного моря. Об этом сообщил премьер-министр Египта Ахмед Назиф на совместной с главой украинского правительства Николаем Азаровым пресс-конференции, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Мы приветствуем участие Украины в проектах, связанных с добычей газа. Мы также можем обсудить вопрос поставок сжиженного природного газа или сырья на украинские перерабатывающие предприятия", - заявил премьер-министр Египта.

Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе. "Мы обсудили возможность поставок украинской пшеницы на египетский рынок. Мы договорились о необходимости налаживания прямых контактов, поскольку Украина может удовлетворить потребности египетского рынка в пшенице", - отметил А.Назиф.

Украина намерена за пять лет построить терминал для приема сжиженного природного газа мощностью 10 млрд куб. м в год. Потребность в инвестициях оценивается в 1,3 млрд долл.