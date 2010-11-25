Во всем мире проходят акции памяти жертв Голодомора

По всему миру проходят акции памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

В частности, в Австралии в субботу, 27 ноября, пройдут панихиды и зажгут молитвенные свечи в городах Канберра (памятник жертвам Голодомора, церковь Святого Николая) в 19:32, Aделайда (памятник жертвам Голодомора, церковь Святого Михаила) в 10:30, Перт (перед памятником, Церковь Cвятого Иоанна Крестителя) в 19:15, Нобел Парк в 14:00, Джелонг в 19:32. В воскресенье, 28 ноября состоятся панихида, общественные поминальные мероприятия и демонстрация выставки в Сиднее, Бризбене, Мельбурне и Ньюкасле.

В Армении в субботу, 27 ноября, в Ереване в церкви Сурб Зоравар состоится панихида и будут зажжены свечи памяти. А в культурном центре национальных меньшинств состоится культурно-просветительское мероприятие с показом документальных фильмов о Голодоморе. В Греции в субботу, 27 ноября, в украинской воскресной школе пройдет урок Памяти и покажут документальный фильм, а в воскресенье, 28 ноября, в Афинах (церковь Святой Троицы) и Малакасе (храм Живоносного источника) состоятся панихиды, реквием по жертвам Голодомора и будут зажжены свечи памяти.

В Испании 26 ноября в испанско-украинском центре состоится Вечер памяти с зажжением Свечи памяти с участием представителей Посольства Украины, испанских властей (представителей правительства Мадридской автономии), представителей разных национальностей, 27 ноября - проведение уроков Памяти в субботних украинских школах, 28 ноября - панихида и зажжение Свечи памяти в церкви «Buen Suceso».

При этом в Италии 21 ноября на центральной площади Рима уже состоялась панихида и зажгли свечи, а в Канаде 27 ноября в Ванкувере, Оттаве, Гамильтоне, Лондоне, Ошаве, Сент Кетеринсе, Торонто и Виндзоре состоятся панихиды и зажгут свечи, а в 19:32 начнется минута молчания, во время которой десять раз будут бить церковные колокола. На траурных акциях в Канаде в этом году будут читать списки жертв из Винницкой области и установят 33 черных флага с национальным флагом в центре возле правительственных зданий и школ.

Кроме того, в Португалии в воскресенье, 28 ноября, в Лиссабоне на площади Мартин-Мониж состоится панихида и будут зажжены свечи памяти, а в Сербии 26-27 ноября в Белграде, Новом Саде, Пуле, Вербасе, Стремской Митровице и Инджии пройдут панихиды и зажгут свечи.

27 ноября в городах США, среди которых Вашингтон, Чикаго, Филадельфия, Глен Спей, Кливленд, Нью-Йорк, Филадельфия, Йонкерс, украинцы зажгут свечи памяти, а во Франции 27 ноября в 19:00 начнется траурное мероприятие, минута молчания и зажгут свечи в Париже, а в 14:30 в Лионе. При этом в Хорватии 25 ноября в Загребе будет демонстрироваться фотовыставка о геноциде. 27 ноября в Загребе и других городах страны пройдут молитвы и зажгут свечи, а в Чехии 28 ноября состоится шествие и вече (Староместска площадь) в Праге в 10:30.