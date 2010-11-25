Мэр Львова выразил протест мэру Харькова

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ обратился с протестом к мэру Харькова Геннадию КЕРНЕСУ «в связи с грубым и публичным уничтожением в Харькове памятной доски Патриарху УГКЦ Иосифу Слепому».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«Это недопустимый акт вандализма, который вызвал возмущение не только верующих УГКЦ, но и всей украинской общественности. От имени общины города Львова я обращаюсь к властям Харькова с настоятельным требованием прекратить эти и другие акты надругательства над украинскими памятниками в Харькове. Если украинская власть позволяет так свободно себя вести антиукраинским шовинистическим организациям, то это приведет к естественному сопротивлению украинцев», - говорится в обращении А.САДОВОГО.

Справка УНИАН. Мемориальная доска Патриарху Украинской греко-католической церкви Иосифу Слепому была установлена в Харькове в 2005 году во время съезда Всемирного конгресса украинцев в помещении бывшей пересыльной тюрьмы, которое сейчас принадлежит милиции Ленинского района Харькова. После первого снятия в 2008 году доска была восстановлена на средства Союза украинской молодежи и Фонда Гната Хоткевича.

Вторично доску И.Слепому разбито 12 ноября 2010.

И. Слепой (настоящая фамилия Коберницкий-Дичковский) родился в 1892 году.

После смерти митрополита Андрея Шептицкого конце 1944 года он стал во главе Галицкой митрополии. Вместе с другими украинскими католическими владыками в апреле 1945 года И. Слепый был арестован советской властью и осужден на 8 лет исправительных работ. Всего в лагерях Сибири и Мордовии он провел 18 лет жизни.