Раскрыто резонансное убийство в Черновцах

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД Украины в Черновицкой области раскрыли в Черновцах резонансное убийство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в одну из пожарных частей города поступило сообщение о горящем доме в областном центре. Во время ликвидации пожара в ванной комнате пожарники выявили труп 61-летней владелицы жилища. Как затем установила судмедэкспертиза, женщина умерла от механической асфиксии - ее задушили.

По «горячим следам» был установлен и задержан 29-летний раньше судимый житель Черновцов, племянник пострадавшей.

Он сознался в совершении преступления. По словам злоумышленника, к тете он наведался, чтобы помочь с работами по хозяйству, но случайно увидел деньги. Имеющиеся 350 гривен он у женщины забрал, после чего несколько раз ударил ее по голове табуреткой, изнасиловал, затем задушил, топил в ведре с водой, думая, что жертва еще жива, после чего перенес в ванну, а дом поджег.

Установлено, что задержанный в 2004 году совершил другое убийство - задушил 63-летнюю женщину, за что должен был провести в местах лишения свободы 7 лет, но в октябре 2009 был условно-досрочный освобожден.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство), которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы.