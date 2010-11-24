Предприниматели не добились встречи с депутатами в Харькове

Сегодня в Харькове несколько сотен человек провели пикетирование первой сессии Харьковского горсовета нового созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции требовали не оставлять без внимания фальсификации, которые, по их мнению, произошли во время выборов в местные советы 31 октября.

Активисты держали плакаты с надписями: «Городу нужен честный мер!», «Антинародну кримінальну владу – геть!». Они заявляли, что «не признают эту власть и этого мэра».

Значительную часть протестующих составляли местные предприниматели, обратившиеся к своим избранникам с просьбой поддержать их требования относительно наложения Президентом вето на новый Налоговый кодекс.

Однако, народные депутаты Украины от Партии регионов, которые присутствовали на сессии горсовета, не вышли к своим избирателям, которые обращались к ним за поддержкой.

Отвечая на призыв оппозиции обратить внимание на требования харьковских предпринимателей, Геннадий КЕРНЕС, который сегодня принял присягу Харьковского городского председателя, отметил, что вопрос Налогового кодекса относится к компетенции центральных органов власти, поэтому на сессии городского совета он не будет рассматриваться.