Мэр Полтавы Мамай в очередной раз пошел за дипломом

Мэр Полтавы Александр МАМАЙ поступает в Полтавскую государственную аграрную академию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после сдачи первого вступительного экзамена по украинскому языку.

«Я поступаю на заочное отделение агрономического факультета по специальности «Агрономия», - сказал мэр.

А.МАМАЙ также отметил, что поступает в вуз на общих основаниях и никаких договоренностей о привилегиях с ректором аграрной академии у него нет.

«Диктант был сложноватым. Думаю, его оценят на четверку. Поступаю на агрономический факультет сознательно, ведь имею большой практический опыт в сельском хозяйстве. Я 15 лет занимаюсь выращиванием сельскохозяйственной продукции, а также развитием животноводства», - сказал мэр.

В академии сообщили, что А.МАМАЙ за год обучения на агрономическом факультете заплатит 2300 грн.

Напомним, в 1986 году А.МАМАЙ поступил в Полтавский инженерно-строительного института (ныне - Полтавский национально-технический университет имени Юрия Кондратюка) на дневную форму обучения по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». В январе 1987 года был отчислен из университета за академическую задолженность.