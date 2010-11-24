Синоптики пугают пятью циклонами: снег, дождь, гололед, шквалы

В ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.

"В период конца ноября - первой декады декабря на территории Украины следует ожидать очень неустойчивый характер погоды с образованием снежного покрова, снижением температурного режима и значительным количеством опасных явлений", - сказал, в частности, он.

По словам Н.КУЛЬБИДЫ, это связано с тем, что на протяжении десяти дней по территории Украины переместится пять достаточно активных циклонов. "Однако с 4 по 10 декабря на большей территории Украины атмосфера успокоится и будет преобладать антициклонный характер погоды", - добавил он.

Начальник Укргидрометцентра отметил, что в северных, западных и части центральных областей уже 25 ноября следует ожидать понижения температуры до 1-6 градусов мороза ночью и до 0 градусов днем. На территорию Волынской, Ривненской и Львовской областей морозы около 5-10 градусов придут 1-2 декабря.

Относительно юга, востока Украины и части центральных областей, то здесь, по словам Н.КУЛЬБИДЫ, погодные условия будут совсем другими. "На фоне плюсовых температур: ночью от 1 до 6 градусов и днем от 5 до 10 градусов тепла, а местами и выше, следует ожидать осадков в виде дождей", - проинформировал он.

Относительно выпадения снега, то в северо-западном регионе страны и части центральных областей его следует ожидать 26 ноября. "Образование снежного покрова на этих территориях будет длиться до 3 декабря и за этот период его толщина достигнет 10-15 см", - сообщил Н.КУЛЬБИДА.

Изменение погодных условий будет сопровождаться большим количеством опасных явлений погоды: выпадением сильного снега, гололедицей, налипанием мокрого снега и усилением скорости ветра до 15-22 м/с. "При прохождении активного циклона 29-30 ноября скорость ветра может возрасти еще больше и достичь 22-24 м/с", - предупредил Н.КУЛЬБИДА.

В то же время, по словам начальника Укргидрометцентра, вероятность очень низких, рекордных температур минимальна. "Следует ожидать изменчивой зимы с преимущественно повышенным температурным режимом и неустойчивым снежным покровом, но резких похолоданий непродолжительного характера исключать тоже не стоит", - подытожил он.