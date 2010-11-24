ЕС выдвинул Украине 60 требований – для безвизового режима

Для выполнения Плана действий по отмене визового режима со странами Европейского Союза (ПД) потребуется несколько лет и значительные финансовые вложения.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина» (№ 204 за 24 ноября) со ссылкой на копию текста плана, который имеется в распоряжении издания.

Как отмечает издание, План действий (ПД) имеет статус "рабочего документа" и по взаимной договоренности сторон не публикуется. В частности, ПД дает Украине такие же возможности и инструменты, что были у западнобалканских стран при получении ими дорожных карт безвизового режима. Однако текст этого 12-страничного документа свидетельствует об обратном. В отличие от балканского визового диалога, направленного на скорейший отказ от виз для граждан, например, Македонии, Черногории или Албании, украинский ПД предполагает длительный переговорный процесс. При этом в ПД подчеркивается, что даже безупречное выполнение Киевом всех требований ЕС не дает гарантий отмены виз для украинцев. Окончательное решение будут принимать Европарламент и Европейский совет "с учетом общего состояния взаимоотношений Евросоюза и Украины".

Основную часть документа занимает перечень из 60 требований ЕС к Украине, разбитых на 4 блока: безопасность документов; нелегальная миграция; общественный порядок и безопасность; международные отношения и фундаментальные права. Киев будет выполнять ПД в два этапа: первый из них предполагает адаптацию законодательства к требованиям ЕС, второй – имплементацию принятых законодательных норм.

Большинство пунктов плана действий напрямую связаны с качеством пограничного контроля, борьбой с нелегальными мигрантами, а также с обеспечением безопасности документов украинских граждан в зарубежных поездках. Первое требование в списке - отказ от загранпаспортов, используемых сегодня, и переход к биометрическим паспортам. "При этом должна быть обеспечена адекватная защита персональных данных", - отмечается в тексте ПД. Так называемые "старые загранпаспорта" красного цвета с вклеенной фотографией должны быть "постепенно выведены из оборота". Такие паспорта выдавались гражданам Украины вплоть до лета 2010 года, и заявленный срок их действия - до 2020 года. Скорее всего, ЕС потребует изъять их досрочно, отмечает издание.

На первом этапе выполнения ПД украинские власти обязаны принять национальную стратегию интегрированного управления границами, новое законодательство в сфере миграционной политики, заключить соглашение с европейской структурой Eurojust (орган межгосударственного сотрудничества в сфере юстиции и безопасности) и ратифицировать ряд документов ООН и Совета Европы.

Второй этап выполнения ПД гораздо более затратный. Украина должна "обеспечить адекватную инфраструктуру, техническое оборудование, финансовые и человеческие ресурсы" для работы пограничников и всех связанных с ними учреждений. Кроме того, Киев обязан разработать и реализовать "меры по реинтеграции украинских мигрантов, вернувшихся в Украину самостоятельно или в порядке реадмиссии".

Евросоюз включил в ПД также пункты, не связанные напрямую ни с выдачей паспортов, ни с вопросами пересечения границы, ни с миграцией граждан третьих стран. В частности, ЕС обязал Украину пересмотреть или вовсе отменить регистрацию (прописку) украинских граждан и иностранцев, законно пребывающих на территории страны, "с целью предотвращения необоснованных ограничений и запретов свободы их перемещения по территории Украины".

В числе других "непрофильных" требований к Киеву, предусмотренных Планом действий, - предоставление "полного, эффективного доступа к получению загранпаспортов всем украинским гражданам, в том числе... людям с ограниченными возможностями и другим чувствительным группам". На практике это влечет немалые финансовые затраты: Украине нужно будет технически обеспечить доступ людей с особыми потребностями во все паспортные столы.

Помимо прочего, Украина взяла на себя обязательство принять и воплотить в жизнь "всеобъемлющую стратегию по борьбе с организованной преступностью". Уровень и качество выполнения этой стратегии будут контролироваться Евросоюзом; при этом показатели эффективности борьбы с преступностью, к которым необходимо стремиться, нигде не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в Брюсселе по результатам 14-го саммита Украина-ЕС, что украинская сторона сможет выполнить мероприятия Плана действий по отмене визового режима с Европейским Союзом уже в первом полугодии 2011 года.

«Мы осознаем свой уровень ответственности при выполнении задач, поставленных при получении Дорожной карты (Плана действий по отмене визового режима – УНИАН)», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, безусловно, этот документ отображает четкие условия, которые Украина должна выполнить для того, чтобы достичь цели получения безвизового режима.