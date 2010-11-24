В Китае запрещено делать запасы нефти

Ради борьбы с инфляцией Китай запретил делать запасы нефти, угля и другого важнейшего сырья, пишет Лента.ру со ссылкой на Washington Post. Государство также пообещало увеличить продажи нефти из своих резервов, чтобы сдержать рост цен.

Данные меры предпринимаются для снижения беспокойства граждан по поводу быстро растущих цен на продукты питания и другие товары, в частности, бензин. Инфляция в октябре достигла 4,4 процента по отношению к тому же месяцу предыдущего года, что является самым высоким показателем за последние 25 месяцев. При этом цены на продовольствие подскочили сразу на 10 процентов.

Китайские власти отмечают, что поставки угля в последнее время начали снижаться, хотя спрос на этот товар растет. Уголь обеспечивает около трех четвертей выработки электроэнергии в стране. В основном он добывается на северо-востоке КНР и затем транспортируется в индустриально развитые приморские провинции.

Существуют серьезные трудности и с поставками нефтепродуктов, в частности, с дизельным топливом. Его объем на рынке сократился, поскольку из-за массовой покупки дизельных генераторов вырос спрос. Закупки дизеля увеличились после публикации требований правительства по энергосбережению, предусматривающих, в частности, экономию угля.

Правительство Китая уже потребовало от нефтеперерабатывающих заводов увеличить объемы продукции. В Пекине подозревают, что НПЗ пытаются придержать поставки, ожидая повышения регулируемых государством цен на топливо. Министерство торговли страны призвало местные власти и производителей проявить "ответственность" и обеспечить поставки углеводородного сырья на рынок.