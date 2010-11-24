Смертельно ранен охотник

Во время охоты в Березновском районе Ровенской области погиб 51-летний охотник, житель Симферополя.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в области, дежурному райотдела внутренних дел вечером, 21 ноября, поступило сообщение, что в лесу, возле села Сивки, смертельно травмирован охотник.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что этот мужчина нарушил правила охоты, сойдя со своего номера на расстояние 40 метров в глубину ведения огня, в результате чего его ранил в левое плечо один из охотников из охотничьего оружия ТОЗ.

Правоохранители сообщают, что сейчас проводится трасологическое и баллистическое исследование. У всех охотников изъято оружие с целью установления, из какого именно был произведен выстрел.

Установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате острой кровопотери от огнестрельного пулевого сквозного ранения груди с массивными повреждениями внутренних органов.

Следственным отделением Березновского райотдела УМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности), которая предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишение свободы и тот же срок.