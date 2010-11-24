Зачем гражданам Украины венгерский паспорт?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН почеркивает, что выдача паспортов Венгрии гражданам Украины противоречит украинскому законодательству, которое не предусматривает возможности пребывания граждан в двойном гражданстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом В.ЛИТВИН заявил во время встречи с Президентом Венгерской Республики Палом ШМИТТОМ.

В частности, во время обсуждения вопроса вступления в действие с 1 января 2011 года Закона Венгерской Республики "О внесении изменений в Закон Венгерской Республики 1993 года LV. О венгерском гражданстве", который позволяет иностранцам венгерского происхождения, постоянно проживающим на территории смежных с Венгрией стран, в том числе на территории Украины, приобретать гражданство Венгерской Республики по упрощенной процедуре, В.ЛИТВИН отметил, что этот вопрос нуждается в детальном изучении и консультациях.

Председатель ВР сообщил венгерскому Президенту, что украинское законодательство, в частности Конституция Украины, не предусматривает двойного гражданства. При этом В.ЛИТВИН заметил, что большинство людей, которые стремятся получить второе гражданство, делают это для того, чтобы свободно перемещаться через границу. "Если эта проблема будет решена, исчезнет и необходимость в получении двойного гражданства", - убежден он.

В этом контексте стороны положительно оценили План действий по введению безвизового режима для Украины со странами ЕС, принятый на саммите Украина-ЕС 22 ноября. По словам В.ЛИТВИНА, это решение "поможет снять барьеры для свободного перемещения наших граждан, а также решить многие другие вопросы".

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН 23-24 ноября посещает с официальным визитом Венгерскую Республику. Программой визита также предусмотрены встречи В.ЛИТВИНА с вице-премьер-министром Венгрии Жолтом ШЕМЬЕНЕМ и с представителями украинской общины Венгрии.