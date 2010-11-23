В Одессу из Львова доставят мощи Иуды

Мощи святого апостола Иуды Фаддея, одного из двенадцати главных учеников Иисуса Христа, будут находиться в храме Святого Апостола Андрея Первозванного Украинской греко-католической церкви с 1 по 14 декабря.

Как сообщил УНИАН настоятель Свято-Андреевского храма отец Игорь ТАРАС, «эта христианская реликвия, насчитывающая уже две тысячи лет, обычно хранится в соборе Святого Юрия во Львове, однако в этом году ее впервые будет доставлено в Одессу».

Во время пребывания мощей апостола Иуды в храме УГКЦ по улице Пантелеймоновской, 22/24 будут проводиться молебны, читаться акафисты и служиться Литургии.

«Говорят, что даже самые безвыходные ситуации позитивно разрешаются молитвой этого апостола, - отметил настоятель Свято-Андреевского храма. - Апостол Иуда Фаддей получил от Господа дар помогать людям в самых сложных ситуациях».