1 миллион «Мегашанса» разделили между собой 17 игроков

В первом розыгрыше «Мегашанса» лотереи «МЕГАЛОТ» оператора государственных лотерей «М.С.Л.» 1 000 000 грн. разделили между собой 17 игроков из разных уголков Украины.

Об этом УНИАН сообщили в «М.С.Л.».

Джек-пот лотереи «устоял» и на сегодня он составляет 11 млн. 710 тыс. 000 грн.

По информации оператора государственных лотерей, «МЕГАЛОТ» - это числовая лотерея с самой простой формулой игры и самой большой вероятностью выиграть миллион гривен. Результаты выигрышей подаются в эфире, сразу после розыгрыша, который проходит на Первом национальном телеканале по середам и субботам в 22:45.