Янукович дал митрополиту Владимиру орден

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил Предстоятеля Украинской православной церкви, митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА (САБОДАНА Виктора Маркияновича) орденом Свободы.

Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Предстоятель УПЦ награжден “за выдающиеся личные заслуги в утверждении мира и общественного согласия, многолетнюю подвижническую деятельность по возрождению духовности и национально-культурной самобытности Украинского народа”.

Также Президент поздравил митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА с 75-летним юбилеем.

“Вся Ваша жизнь посвящена ревностному служению Господу, Церкви и нашему боголюбивому народу. В Вашем лице Украинская православная церковь имеет мудрого предстоятеля и ученого-богослова, неутомимого проповедника, наставника и доброго пастыря священника и мирян, всесторонне одаренного и образованного человека”, - отметил в поздравлении Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он высоко ценит деятельность архипастыря митрополита ВЛАДИМИРА, направленную на развитие украинского православия, а также усилия, “положенные на достижение межконфессионного мира и согласия в обществе”.

Также Президент поблагодарил Предстоятеля УПЦ за благородный труд, направленный на возрождение и популяризацию отечественного духовного наследия.

Глава государства пожелал митрополиту Киевскому и всей Украины крепкого здоровья, духовной радости, долгих лет жизни на благо Церкви Божьей, Родины и народа Украины.

Текст приветствия размещен на сайте Президента.