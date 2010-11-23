На межбанке доллар идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9500/7,9570 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2541/0,2545 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7880/10,7995 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3572/1,3574 долл./евро (понедельник, 22 ноября, - 1,3735/1,3737 долл./евро).

В понедельник, 22 ноября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.