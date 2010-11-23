На Днепре ликвидировано нефтяное пятно
09:59, 23 ноября 2010Общество
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Обнаружил житель Херсона
В Херсоне на Днепре в районе Нефтегавани 22 ноября местный житель обнаружил нефтяное пятно.
Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, прибывшие на место сотрудники Управления МЧС в Херсонской области подтвердили наличие пятна размером 1000 м на 20 м.
Был вызван катер из Херсонского морпорта, место разлива обработано специальным сорбентом, пятно ликвидировано.
Источник загрязнения уточняется.
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