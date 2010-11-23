На Днепре ликвидировано нефтяное пятно

В Херсоне на Днепре в районе Нефтегавани 22 ноября местный житель обнаружил нефтяное пятно.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, прибывшие на место сотрудники Управления МЧС в Херсонской области подтвердили наличие пятна размером 1000 м на 20 м.

Был вызван катер из Херсонского морпорта, место разлива обработано специальным сорбентом, пятно ликвидировано.

Источник загрязнения уточняется.