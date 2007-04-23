Яценюк поедет обновлять диалог между Украиной и США

30 апреля-1 мая состоится визит министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня во время своего выступления перед студентами и преподавателями Института международных отношений.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что этот визит “принесет обновление политического диалога между Украиной и США”.

Во время визита, по словам главы МИД, будет презентована «дорожная карта» дальнейшего развития двусторонних отношений, которая будет включать как политическую, так и экономическую составляющую.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что после своего назначения на должность министра иностранных дел он спланировал свои зарубежные визиты таким образом, чтобы сначала посетить Брюссель, потом Москву и после этого - США.