У руководителя политпартии украли оружие и значительную сумму денег

Работники милиции Киевской области задержали иностранца, который из автомобиля руководителя одной из политических партии Украины похитил наградное оружие, 2,7 тысячи долларов, 4 тысячи гривен и личные документы.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

В то же время в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области проинформировали, что в городе Вышгород 19 ноября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин одной из республик бывшего СССР. У задержанного изъята часть похищенного в том числе наградное оружие.