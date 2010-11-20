У руководителя политпартии украли оружие и значительную сумму денег
17:25, 20 ноября 2010Общество
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Милиция задержала иностранца
Работники милиции Киевской области задержали иностранца, который из автомобиля руководителя одной из политических партии Украины похитил наградное оружие, 2,7 тысячи долларов, 4 тысячи гривен и личные документы.
Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.
В то же время в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области проинформировали, что в городе Вышгород 19 ноября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин одной из республик бывшего СССР. У задержанного изъята часть похищенного в том числе наградное оружие.
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