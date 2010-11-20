Харьковский аэропорт закрыт

Сегодня из-за густого тумана над городом полностью не принимает и не отправляет самолеты Международный аэропорт «Харьков».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации аэропорта, в частности, утром в Харьков по расписанию не прибыли рейсовые самолеты из Москвы, Киева, Тбилиси и Стамбула.

Также не был осуществлен ни один вылет в обратных направлениях. Это касается также и чартерных рейсов.

Все службы аэропорта работают и готовы обеспечивать рейсы, но, скорее всего, до 12.00 погода не даст возможности сегодня принимать и отправлять самолеты, отметил собеседник агентства.