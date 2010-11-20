ЕБРР сообщит Минтрансу о своих стратегических планах

В ближайшее время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) направит Министерству транспорта и связи текст стратегии развития дальнейшей работы банка, где будет отражен также и отчет о сотрудничестве с Украиной в сфере транспорта.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, об этом стало известно во время встречи под председательством первого заместителя министра транспорта и связи Украины Владимира КОРНИЕНКО с делегацией ЕБРР во главе с исполнительным директором ЕБРР региона Турции, Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Оливье ДЕКАМПОМ, состоявшейся в Минтранссвязи.

Согласно сообщению, Минтранссвязи и ЕБРР настроены на дальнейшее результативное сотрудничество, банк отметил прогресс в сотрудничестве с министерством.

Анализируя нынешнее состояние отношений отраслей транспорта с ЕБРР, О.ДЕКАМП отметил значительный успех и достижение заметных результатов в сотрудничестве с "Укравтодором". В.КОРНИЕНКО подтвердил, что прогресс в этой сфере наблюдается даже на техническом уровне, поскольку строится и открывается все больше новых дорог.

Кроме того, представители ЕБРР выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с «Укрзализныцей» по вопросам обновления подвижного состава, внедрения скоростного движения и т.д., при условии четкой политики правительства Украины относительно реформирования «Укрзализныци». В.КОРНИЕНКО отметил, что правительство Украины достаточно серьезно настроено во всех вопросах, касающихся реформирования «Укрзализныци», и значительная работа в этом направлении уже сделана.

«Уже сейчас рынок железнодорожных перевозок в Украине работает в достаточно конкурентной среде в организованном порядке», - сказал он.

Согласно сообщению, также О.ДЕКАМП отметил, что морские порты Украины имеют значительный потенциал, и ЕБРР в перспективе заинтересован в сотрудничестве с предприятиями морского транспорта.