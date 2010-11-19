Литвин: у нас живут плохо и недолго

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что пенсионный возраст в Украине не будет увеличен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада».

«На этом надо поставить точку ввиду того, что у нас низкий уровень жизни и очень короткий период ее продолжительности», - заявил В.ЛИТВИН.

По его мнению, надо посмотреть на другие возможности решения проблемы наполнения Пенсионного фонда, альтернативные повышению пенсионного возраста.