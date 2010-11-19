Погода на субботу

20 ноября в Украине небольшой дождь, днем – 10° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в субботу облачно с прояснениями. Ночью в западных областях, днем на Правобережье - временами дождь, на остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром в южной и восточной части местами туман. Ветер юго-восточный (на западе юго-западный), 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 6-11°, в южных областях - 10-15°; в Крыму ночью - 6-11°, днем - 12-17°; на высокогорье Карпат на протяжении суток - 1-6° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 6-11°.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 8-10°.