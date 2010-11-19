Армия станет меньше на каждого пятого

К 2015 году количественный состав Вооруженных Сил Украины будет сокращен на 40 тысяч человек - с 200 до 160 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он уточнил, что об этом сказано в Концепции дальнейшего реформирования ВСУ на 2011-2015 годы.

Начальник Генштаба также сказал, что из 40 тысяч сокращенных 20 тысяч будут военнослужащими, а еще 20 тысяч человек – гражданскими сотрудниками.

Г.ПЕДЧЕНКО также отметил, что отмеченная оптимизация будет проходить за счет сокращения количества управленческого аппарата Генерального штаба, видов ВСУ, армейских корпусов, а также ликвидации ненужных ВСУ частей и учреждений преимущественно тылового функционального назначения.

Начальник Генштаба также отдельно акцентировал внимание на том, что будет полностью расформирован один армейский корпус.

“Мы очень существенно сократим управленческий аппарат. И начинаю я из Генерального штаба. Как я расцениваю, сегодня он является обременительным. 20% мы сократим”, - заявил Г.ПЕДЧЕНКО.