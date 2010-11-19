Минобороны представило Януковичу план сотрудничества с НАТО

Министерство обороны Украины передало на рассмотрение Президенту Украины проект плана военного сотрудничества с НАТО на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО.

Он заявил, что Минобороны и Генштаб практически отработали все мероприятия сотрудничества с НАТО, которые были запланированы на текущий год. «Мы сегодня уже провели согласование планирования на 2011 год и подали Президенту наш проект плана военного сотрудничества с НАТО», - сказал Г.ПЕДЧЕНКО.

Он уточнил, что Минобороны и Генштаб в рамках сотрудничества с НАТО в течение 2011 года определили более 20 совместных мероприятий. «Мы будем поддерживать и развивать сотрудничество с НАТО», - подчеркнул начальник Генштаба ВСУ.

Отвечая на вопрос журналистов, почему Российская Федерация более масштабно и активно сотрудничает с НАТО, Г.ПЕДЧЕНКО сказал, что «там большее экономическое основание».