Эксперты шокированы отказом от программы "Корвет"

Приостановка финансирования государственной целевой программы по созданию корабля класса «корвет» для Военно-морских сил Вооружённых сил Украины может иметь негативные последствия для сотрудничества с Европейским Союзом.

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Дмитрий БОГДАНОВ.

«Последнее заявление директора Департамента финансов Минобороны Ивана МАРКО, а также опубликованное в прессе интервью министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ о финансировании и перспективах реализации программы развития вооружения военной техники вызвало шок в экспертной среде Украины, а также абсолютное непонимание европейских экспертов, которые были ранее привлечены к реализации «корветной программы», - сказал он.

Эксперт напомнил, что утверждённый технический проект предусматривает значительное участие европейских партнёров в создании корабля класса «корвет» для ВМС Украины. «Нельзя сказать, что этот корабль необходим Украине как воздух, но при условии отсутствия его к 2018 году ВМС вообще могут остаться без боеспособных кораблей», - спрогнозировал возможные последствия замедления реализации программы «корвет» Д.БОГДАНОВ.

По словам эксперта, учитывая то, что на строительство одного корабля уходит около двух лет, в случае реализации этой программы проблема была бы решена, но сегодня говорить об этом не приходится.

«Участие европейских компаний в «корветной программе» было определено как 60 на 40, однако в стоимости проекта, с учётом дороговизны европейского оружия, которое, кстати говоря, никогда в Украине не разрабатывалось и не производилось, доля европейских производителей фактически составляет больше половины! Соответственно, «корвет» был больше международным проектом и имеет имиджевое значение для Украины, как государства, которое стремится в Европейский Союз», - отметил Д.БОГДАНОВ.

Эксперт уверен, что если ранее взятые на себя Украиной обязательства в отношении проекта не будут выполнены, это наложит негативный отпечаток на взаимоотношения Украины со странами Евросоюза. В связи с этим Д.БОГДАНОВ напомнил, что в реализации программы участвуют предприятия Франции, Германии и Италии. «То есть, ведущие экономически развитые страны Европы так или иначе были задействованы в этом проекте, и их влияние на европейскую политику достаточно велико. И, соответственно, если мы будем игнорировать их интересы, то с нами могут просто перестать сотрудничать», - констатировал эксперт ЦИАКР.

При этом Д.БОГДАНОВ отметил, что, несмотря на приостановку финансирования, юридически пока нет никаких изменений в этой программе. «Корвет» разрабатывается в соответствии с постановлением Кабинета министров, которое никто ещё не отменял», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что финансирование разработки «корвета» - это не попытка обеспечить ВМС кораблями, а в первую очередь поддержка реального сектора экономики, в частности тех производств, которые ещё остались в Украине и могут позволить стране сохранить своё место на мировом рынке вооружения и военной техники.

«Проанализировав заявление генерала МАРКО, можно сказать, что если программа будет возобновлена в лучшем случае после 2014 года, то это будет провалом в экономике на протяжении практически пяти лет», - считает Д.БОГДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, директор Департамента финансов Министерства обороны И.МАРКО заявил, что правительство приостанавливает финансирование государственных программ по созданию корабля класса «корвет», самолета Ан-70 и модернизации вертолетов.

В свою очередь, министр обороны М.ЕЖЕЛЬ выразил мнение, что государственная программа создания корабля класса «корвет» для ВМС Украины нуждается в пересмотре, потому что создавалась под “натовское оружие”.