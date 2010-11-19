Кабмин выделил "Украгролизингу" 100 млн. грн.

Кабинет министров Украины выделил НАК «Украгролизинг» 100 млн. грн. из Стабилизационного фонда.

Соответствующее постановление КМУ (от 1 ноября 2010 г. №1055 «Об использовании в 2010 году средств Стабилизационного фонда для закупки технических средств для агропромышленного комплекса с последующей передачей их на условиях финансового лизинга») размещено на правительством портале.

Согласно постановлению, средства “Украгролизингу” выделяют на безвозвратной основе за счет поступлений в Стабфонд от целевого размещения государственных ценных бумаг.

Выделенные средства должны быть направлены на приобретение отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга и мероприятия по операциям финансового лизинга, утвержденным постановлением КМУ от 10 декабря 2003 г. №1904.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году на операции НАК “Украгролизинг» предусматривалось выделение свыше 353 млн. грн. “Мы будем работать со средствами двух бюджетных программ. Первая – «Мероприятия по операциям финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники», которая составляет 55,7 млн. грн. Вторая – «Увеличение уставного фонда НАК «Украгролизинг», это еще 298 млн. грн. Наполняются эти программы из общего (200 млн. грн..) и специального (55,7 млн. грн. и 98 млн. грн.) фондов”, - сообщил в июле этого года председатель правления “Украгролизинга” Николай ШПАК.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.