На подпольном заводе бензин разбавляли отходами

В Донецкой области выявлен подпольный завод, на котором бензин разбавляли отходами коксохимического производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Донецкой области.

Одно из предприятий области закупало у коксохимических заводов каменноугольный бензол, который потом на кустарно изготовленном оборудовании перерабатывался в топливную фракцию – ароматизированный компонент моторного топлива. В дальнейшем полученная продукция продавалась за наличные субъектам хозяйствования, которые разбавляли этим химикатом продаваемый потребителям бензин.

По данным экспертизы, моторное топливо, полученное таким способом, не соответствует украинским стандартам, содержит вредные примеси, наносит вред двигателю автомобиля и окружающей среде.

Изготовление топливных компонентов не отображалось в учете предприятия, что повлекло неуплату налогов в особо крупных размерах. Официально продукция поставлялась нескольким фирмам с признаками фиктивности.

На предприятии были изъяты пять печатей, а также топливно-смазочные материалы, в том числе 134 кубометров бензола и 15 кубометров дизельного топлива. Также для компенсации нанесенного государству ущерба были изъяты денежные средства на сумму 266 тыс. грн., и еще 390 тыс. грн. арестованы на счетах.

Директор предприятия задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).