В Черкасской области лис массово вакцинируют от бешенства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, в Золотоношском, Драбовском, Чернобаевском и Каневском районах началась кампания по иммунизации диких плотоядных животных. Ветврачи приобрели почти 60 тысяч доз вакцины в виде приманки, чтобы уберечь лис от бешенства. Последний раз такую вакцинацию проводили в 2008 году.

Через три недели после употребления вакцины у лисы формируется иммунитет к болезни. В 96-99% случаев эта вакцинация предотвращает заражение бешенством.

После вакцинации будет проведен контрольный отстрел лис для проверки на болезнь в лабораторных условиях. Ветврачи будут брать на анализ кровь и челюсти животного.

Запах приманки лисы слышат за два километра. В брикете кроме мяса содержится блистер с вакциной.