На харьковском «майдане» свернули часть палаток

В палаточном городке на площади Свободы в Харькове, участники которого отстаивают право честного выбора и требуют перевыборов мэра Харькова, сократилось число палаток.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня часть активистов демонтировали 6 палаток и покинули площадь, а в лагере осталось 23 палатки.

Комментируя событие, один из координаторов городка, депутат Харьковского областного совета Иван ВАРЧЕНКО отметил, что «ушли те, кто считает, что такой способ борьбы себя исчерпал».

«Те, кто считает, что за свои права еще можно бороться такими методами, остался, и таких больше, они как жили и ночевали, так и продолжают делать это», - сказал координатор.

«Люди, - сказал он, - ждут ответа Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, которому направлено письма с девятью тысячами подписей харьковчан, - они считают, что глава государства как гарант соблюдения конституционных прав и свобод должен обеспечить право на свободные и честные выборы».

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Харькове началась бессрочная акция протеста против признания результатов выборов Харьковского городского председателя. 10 ноября утром на площади Свободы появились первые 6 палаток.

Согласно обнародованному протоколу Харьковской городской избирательной комиссии, победу на выборах мэра Харькова одержал кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателей (30,09% голосов). Кандидат от оппозиционной партии «Батькивщина» Арсен АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов (29,46%).

А.АВАКОВ заявил о фальсификациях и сказал, что готов бороться за голоса, отданные за него на выборах мэра Харькова.

12 ноября к акции протеста против признания выборов мэра Харькова присоединились представители афганских общественных организаций, казаки и рабочие одного из харьковских предприятий.

15 ноября Харьковская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала Г.КЕРНЕСА мэром Харькова и объявила, что он примет присягу на сессии горсовета 24 ноября.

15 ноября согласительная комиссия Харьковского горсовета порекомендовала активистам убрать палатки, мотивируя это необходимостью подготовки площади Свободы к празднованию Нового года.