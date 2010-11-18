Налоговый кодекс примут, но его действие начнется не сразу

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК не исключает переноса сроков введения в действие ряда норм проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Основные положения, которые мы предложили перенести (отсрочить введение - УНИАН), касаются упрощенного режима налогообложения, это первое. Второе, это третий раздел НК, который касается налогообложения прибыли предприятий, потому что раздел значительно обновлен и для того, чтобы бизнес разобрался с новациями, с новым учетом и другими позициями, в том числе упрощенной системой для юридических лиц, эти вещи переносятся на квартал, как минимум, это предложение комитета», - сказал В.ХОМУТЫННИК.

Он также напомнил, что введение налога на недвижимость предлагается перенести на 1 год (с 2012 года), а введение налога с доходов по депозитам предлагается перенести на 2015 год.

«То есть, с 1 января 2011 года никаких новых налогов, таких, как налог на недвижимость, не будет. Это позиция комитета и она поддержана Верховной Радой» - сказал В.ХОМУТЫННИК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приступила к рассмотрению заключительных положений к проекту Налогового кодекса.

В проекте Налогового кодекса содержится 340 статей.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, парламент рассмотрит заключительные положения, а затем разделит законопроект на две части – на Налоговый кодекс и отдельно будут заключительные положения.

Справка УНИАН. Сегодня, 18 ноября, ВР продолжает рассмотрение правительственного проекта Налогового кодекса во втором чтении. По словам руководителя фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА, уже сегодня депутаты могут принять кодекс в целом.

16 ноября под ВР собрались более 30 тысяч протестующих против принятия НК представителей бизнеса. Многотысячные акции протеста прошли по всей стране.

Согласно Бюджетному кодексу и Регламенту Верховной Рады, проект Государственного бюджета должен быть принят в первом чтении не позднее 20 октября, во втором чтении - до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом как закон - до 1 декабря. Статья 27 Бюджетного кодекса прямо указывает на то, что Законы Украины, влияющие на формирование доходной или расходной части бюджетов, должны быть официально обнародованы до 15 августа года, предшествующего плановому. В противном случае нормы соответствующих законов, влияющих на формирование доходной и/или расходной части бюджетов, начинают действовать не раньше начала бюджетного периода, следующего за плановым. В данном случае это означает, что вступление в силу Налогового кодекса не может состояться раньше 2012 года.