Команда Черновецкого банкротила коммунальные кладбища?

Команда мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО преднамеренно банкротила коммунальные кладбища, заявил в эфире ток-шоу «Киевский форум» на телеканале КГРТРК депутат Киеврады Алексей ДАВИДЕНКО.

По его информации, к такому выводу пришла профильная комиссия Киеврады.

«В последние годы правления ЧЕРНОВЕЦКОГО, его команды и Дениса БАССА в частности, заказы на товары ритуальной сферы отходили к частным компаниям», - заявил депутат.

Факты умышленного банкротства подтвердил сын покойного руководителя Совского кладбища, бывший работник отрасли Руслан БОЛГОВ: «После прихода ЧЕРНОВЕЦЬКОГО началось конкретное обанкрочивание системы для того, чтобы развалить службу».

Кроме того, по словам Р.БОЛГОВА, на всех городских кладбищах были поставлены так называемые «смотрящие», ставшие неформальными руководителями предприятий. «Если человек хочет заработать - какие проблемы, пусть зарабатывает, только за любую работу должен занести 60-80% этому смотрящему», - отметил он.

Утверждение о подготовке коммунальных кладбищ к приватизации разделяет и эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО. «Киевская городская государственная администрация в лице конкретных названных чиновников уничтожала предприятия, пользуясь своими административными возможностями. Очень похоже, что дальше эта команда готовила приватизацию кладбищ. Но это не приватизация. Это с помощью властных рычагов присвоение нашего коммунального имущества...», - сказал он.