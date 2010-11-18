«Парк Киевская Русь» презентовали в Москве

В Москве в здании Совета Федерации Российской Федерации с 15 по 22 ноября проходит презентация Центра истории и культуры в Украине - «Парк Киевская Русь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Парка Киевская Русь», благотворительная организация «Славянский фонд» представила москвичам макет Детинца Киева V-XIII веков со зданиями, которые планируется воздвигнуть в «Парке»: дворцом князя Владимира, Десятинной церковью, ротондой, гридницей, Янчиным монастырем и др.

С проектом россиян познакомил его автор – президент БО «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

«Киевский Детинец – общая ценность для всех восточнославянских государств. Мы решили познакомить с проектом представителей политической, научной, культурной элиты Москвы. Уверен, «Парк Киевская Русь» заинтересует россиян как площадка для культурного диалога. Также проект является уникальным туристическим объектом, не имеющим аналогов», - рассказывает В.ЯНЧЕНКО.

Выставку «Парк Киевская Русь» в Москве открыл Первый заместитель Председателя Совета Федерации Александр ТОРШИН. Он назвал «Парк Киевская Русь» «грандиозным проектом, имеющим большую значимость для развития дружеских отношений между Украиной и Россией», поскольку «Древний Киев был, есть и будет истоком восточнославянской цивилизации и культурным феноменом».

А научный консультант проекта - профессор, доктор исторических наук, автор исследований и книг на историческую тематику Анатолий КИРПИЧНИКОВ отметил, что подобный проект реализовывается впервые, и для славянских народов «Парк Киевская Русь» - символ культурного возрождения. Его поддержал и главный архитектор Москвы, академик Александр ВЕКСЛЕР.

Параллельно с выставкой «Парк Киевская Русь» в Совете Федерации РФ открылась и экспозиция «Спасательная археология Москвы», которая представила уникальные экспонаты истории российской столицы. Эксперты отметили, что эти две выставки послужат обмену опытом в вопросах сохранения культурного наследия.

«Налаживая диалог в культурной сфере, мы даем толчок для укрепления взаимоотношений в экономике и других отраслях сотрудничества между Киевом и Москвой. В наших планах организовать подобную выставку в Минске, чтобы заручиться поддержкой еще одного ближайшего соседа – Беларуси», - говорит В.ЯНЧЕНКО.

Справка УНИАН. Центр культуры и истории «Парк Киевская Русь» создается в селе Копачев Обуховского района Киевской области в 34 км от Киева. Целью проекта является воссоздание Детинца Киева V-XIII веков в масштабе 1:1 с максимальной исторической достоверностью и атмосферой Киевской Руси. Общая площадь Парка – 50 га. Территория Детинца – 10 га.

Эксперты называют «Парк Киевская Русь» культурной столицей восточнославянской цивилизации. Создатели же прогнозируют, что после окончания строительства «Парк» станет туристической меккой Украины, и будет принимать до 3 млн. посетителей в год со всего мира.