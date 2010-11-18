В "Софиевке" вандалы разбили скульптуру Венеры-купальщицы

На территории Национального дендрологического парка "Софиевка" НАН Украины вандалы разбили статую Венеры-купальщицы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор Национального дендрологического парка "Софиевка" НАН Украины Иван КОСЕНКО, за последние две недели в парке разбита статуя Венеры-купальщицы, похищены 11 решеток ливневой канализации, несколько десятков растений редких видов. В этом году были похищены 60 секций металлического ограждения парка со стороны Новой Умани. Кроме того, был ограблен магазин "Флора "Софиевки" и похищены растения на сумму 8 тыс. грн. Руководство дендропарка "Софиевка" обратилось по этому вопросу к правоохранителям.