Чего ждать от саммита Украина-ЕС (мнения экспертов)

Саммит Украина-ЕС даст оценку работе команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Такое мнение высказали эксперты в ходе опроса, проведенного в преддверии саммита Институтом Горшенина.

Ведущий специалист по вопросам ЕС, Чрезвычайный и Полномочный посол, представитель Украины при Европейском Союзе в 2000 - 2008 годах Роман ШПЕК отметил, что во взаимоотношениях Украины и Евросоюза проблем нет.

"Есть внутренние дела ЕС - и там есть свои проблемы, то что связано сейчас с желаниями и потребностью внесения изменений в Лиссабонский договор, и это отвлекает их внимание. Это преодоление финансового кризиса. Есть определенные проблемы в Украине, которые связаны с темпами экономических и политических реформ. И то, что начал Президент ЯНУКОВИЧ сейчас: программа экономических реформ, консолидация, укрепление власти, даст возможность двигаться быстрее навстречу друг другу. Но еще раз подчеркиваю - между Украиной и ЕС проблем не существует, а то, что происходит - происходит в зависимости от внутренних ситуаций как в Украине, так и в ЕС. И Украина имеет право, исходя из уставных документов ЕС, быть членом ЕС - когда мы будем соответствовать тем критериям, которые дают этим правом воспользоваться. Но я уверен, что это все в наших руках, я с оптимизмом смотрю в будущее", - сказал Р.ШПЕК.

По его мнению, принятие Плана действий по отмене виз в ЕС для Украинцев - вполне реальная перспектива. "Но я бы не делал из этого плана что-то уникальное, исключительное. Нормальный шаг. Потому что план - довольно сложный документ, который будет требовать выполнения ряда условий. После этого будут проверки, как это Украиной выполнено, а дальше, самое главное - они будут проверять еще, в какой мере и как это отразится на странах - членах ЕС",- сказал он.

Также Р.ШПЕК добавил, что для Украины Евросоюз в плане действий предлагает более сложный механизм, чем, к примеру, для Албании, Сербии, и - в свое время - для Румынии или Польши. "Это, наверно, связано у них с какими-то их внутренними проблемами, так как вопросы, которые касаются внутренних дел, виз, требуют консенсуса стран-членов ЕС", - отметил эксперт.

Директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ высказал мнение, что саммит Украина-ЕС будет способствовать продвижению переговоров по созданию зоны свободной торговли.

"В любом случае, этот саммит будет способствовать этому процессу. Потому что будет обсуждение. Даже если будут очерчены проблемные зоны, всё равно, это хорошо. Саммит в этом смысле - просто этап", - сказал он.

По мнению А.ГАРАНЯ, перспектива принятия Плана действий по отмене визового режима для Украины существует. "Но тут очень важным будет то, насколько ЕС захочет дать этот план именно сейчас - после местных выборов. Тут есть уже элементы, так сказать, символических действий. Выборы проведены недемократично, и большинство экспертов, политиков и дипломатов это понимают. Если на этом саммите даётся план действий, ЯНУКОВИЧ это покажет: "Видите - Европа всё это одобряет, и я могу решать эти вопросы с Европой". Хотя на самом деле мы понимаем, что этот план действий - результат действий не только правительства ЯНУКОВИЧА, но и предыдущих правительств также. Поэтому тут, в значительной мере, будет зависеть от желания ЕС - дать ли именно на этом саммите такую позитивную карту, в том числе ЯНУКОВИЧУ", - считает политолог.

Возможной причиной того, что принятие резолюции о ситуации в Украине было отложено, А.ГАРАНЬ считает тот факт, что группа социалистов достаточно активно защищает позицию Партии регионов в Европарламенте. "Именно благодаря им было отложено принятие резолюции на "после выборов", а сейчас перенесли и на "после саммита". По мне, это не свидетельствует о принципиальной позиции касательно защиты демократии", - сказал он.

Глава общественного экспертного совета "Украина-ЕС" Олег РЫБАЧУК назвал базовую проблемную зону взаимоотношений между Украиной и ЕС: "Власть считает, что все эти романтические вещи - свободы, все эти копенгагенские критерии - это второстепенное. И у них такая иллюзия создаётся, что это может пройти в Брюсселе. И отсюда резолюция Европарламента. Скорее всего, это будет ключевой темой и саммита Украина-ЕС - откат по демократическим свободам. Как по мне - это базовое противоречие сейчас".

По мнению О.РЫБАЧУКА, принятие резолюции о ситуации в Украине было отложено, там как украинская власть достаточно успешно сыграла на внутренних вопросах Европарламента.

"Партия регионов заключила соглашения с социалистами и либералами, начинаются внутренние игры. Уже понятно, что местные выборы, с точки зрения стандарта, как первый экзамен власти полностью провалены. И резолюцию ЕП можно довольно уверенно прогнозировать как критическую, потому что не решатся евродепутаты сделать вид, что всё хорошо", - сказал О.РЫБАЧУК.

Он полагает, что проблемой является и то, что Украина, декларируя европейское будущее, не привлекла ни одного серьёзного европейского игрока на свой рынок. "Украинская власть не берёт себе в союзники крупный европейский бизнес. И в этом отношении у неё тоже проблема - уже в области реальной экономики. Для украинской власти перспектива членства в ЕС - мотивация или нет? Я считаю, что нет, потому что реально членство в ЕС означает конец такой власти и конец такому крупному бизнесу, который есть в Украине. Там совершенно другие принципы. Игра по правилам, а не с правилами", - сказал он.

Директор Департамента ЕС Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК считает, что предстоящий саммит «уникален тем, что мы к нему подходим не с огромным перечнем проблем, а с огромным перечнем достижений». «Год ещё не закончился, а у нас уже было семь визитов членов Еврокомиссии! Такого не было никогда - за всю историю Украины. Считалось, что, если на протяжении года Украину посещает один комиссар, то это большой успех, а в этом году - семь! За полгода решено больше вопросов, чем за предыдущие 3-4 года. В первом полугодии комиссар, ответственный за отношения с Украиной, предоставил Украине документ, известный как "матрица Фюле" - перечень кратко- и среднесрочных реформ, которые требовались от Украины. Состоянием на сегодня выполнены уже все краткосрочные реформы и 10 из 15 среднесрочных", - сказал дипломат.

В.ФИЛИПЧУК полагает, что на саммите будет принят ряд важных решений по всем составляющим внешних отношений: "Мы ожидаем, что решения этого саммита откроют новый этап в отношениях между Украиной и ЕС, в том числе, и в таких важных сферах, как, например, соглашение об ассоциации, свободная торговля, визовые вопросы".

При этом В.ФИЛИПЧУК отметил, что проблемные вопросы все же остаются. "Нас, конечно, не устраивает позиция ЕС по ряду элементов, касающихся зоны свободной торговли - мы считаем, что ЕС должен быть более гибким и давать нам больший доступ к своему рынку в сфере услуг, сельскохозяйственных товаров. Мы недовольны и рядом иных вопросов, в частности, скоростью, с которой продвигается работа относительно безвизового режима", - сказал он.

Дипломат заметил, что в том, что принятие резолюции о ситуации в Украине отложено Европарламентом, нет никакой интриги. "Просто некоторые политические силы пытались использовать Европарламент во внутриполитической украинской игре. Непонятно, как может Европарламент принимать резолюцию, когда нет окончательных выводов наблюдателей, которые присутствовали на выборах в Украине", - сказал В.ФИЛИПЧУК.