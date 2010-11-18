Налог на недвижимость планируют ввести с 2012 года

В Украине налог на недвижимость планируется ввести с 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время рассмотрения в парламенте проекта Налогового кодекса глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК.

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении норму Налогового кодекса (ст. 265) о введении налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка.

Ставки налога устанавливаются сельским, поселковым или городским советом в следующих размерах за 1 кв. м общей площади объекта жилой недвижимости. Для квартир, общая площадь которых не превышает 240 кв. м, и жилых домов, общая площадь которых не превышает 500 кв. м, ставки налога не могут превышать 1% размера минимальной заработной платы, установленного законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Для квартир, общая площадь которых превышает 240 кв. м, и жилых домов, общая площадь которых превышает 500 кв. м, ставка налога составляет 2,7% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

База налогообложения объекта жилой недвижимости, в которой физическое лицо-плательщик налога зарегистрировано в установленном законом порядке, уменьшается:

для квартиры - на 120 кв. метров; для жилого дома - на 250 кв. метров.