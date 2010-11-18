Погода на завтра

Завтра ночью в Украине, кроме восточных областей, Приазовья и Крыма, ожидаются дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, днем - без существенных осадков, лишь в северных областях местами небольшой дождь.

Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер юго-восточный (на западе юго-западный), 7-12 м/с, в восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 9-12°; днем 8-13°, в южных областях до 16°, в Крыму 15-20°; в Карпатах в течение суток 2-7° тепла.

В Киевской области в пятницу ночью ожидается умеренный, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.