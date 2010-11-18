Из офиса предприятия украли сейф с деньгами

В ночь с 16 на 17 ноября с офиса предприятия «Цветы Кременчуга» был похищен сейф с деньгами

Об этом сообщили УНИАН в Кременчугском горуправлении милиции.

По их данным, неизвестный преступник проник в помещение офиса через окно.

«Руководство предприятия заявило, что с их офиса украден только сейф, в котором находилось 32 тыс. грн. Сейчас идет сверка на предприятии и еще нет акта с точной суммой похищенного», - сообщили в милиции.

В милиции также сообщили, что уточняется почему во время кражи не сработала сигнализация и была ли она вообще включена.