Вандалы разбили 20 надгробий на старинном кладбище в Бердичеве

В Бердичеве Житомирской области вандалы разрушили на старинном кладбище 20 могил.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила работник отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла ВАЩЕНКО.

Вандалы охотились за металлом, подкапывали фундаменты надгробных памятников и выкапывали оттуда железнодорожные рельсы. По выявленным фактам милицией возбуждено уголовное дело по ст. 297 (надругательство над могилами) Уголовного кодекса Украины.

Работники Бердичевского ГО УМВД Украины в Житомирской области задержали трех подростков, которые подозреваются в причастности к преступлению.

На момент встречи с милиционерами ребята находились непосредственно на территории кладбища, в руках у них были металлические трубы. Заметив правоохранителей, они пытались убежать через железнодорожные пути, проходящие неподалеку. Однако всех троих милиционеры догнали и задержали.

Как выяснилось, 17-летние подростки являются жителями одного из близлежащих сел Бердичевского района, учатся вместе в профессионально-техническом заведении.

Ведется следствие.