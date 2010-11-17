В Луцке открыли Центр делового студента

В Луцке сегодня торжественно открыли Центр делового студента. Он будет функционировать на базе Луцкого национального технического университета. В открытии принял участие председатель облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Как отмечается в сообщении, это подразделение учебного заведения призвано способствовать трудоустройству студентов, формировать у них практические навыки поиска работы в условиях рыночной экономики. Среди основных заданий Центра - проведение постоянного анализа спроса на рынке труда специалистов, которых готовит учебное заведение, налаживание сотрудничества с областной службой занятости, потенциальными работодателями для выпускников и студентов, информирование выпускников и студентов о вакантных местах, соответствующих их профессиональной подготовке, и тому подобное.

Как отметил во время открытия Б.КЛИМЧУК, основным принципом работы Центра будет предоставление будущим работникам максимально объективной информации, которая существует на рынке труда Волыни, "дать молодежи шанс заявить о себе".

"Если Центр делового студента поможет трудоустроиться хотя бы одному из ста студентов - то он выполнит свою функцию", - заметил он.

Б.КЛИМЧУК также отметил, что это первый такой Центр делового студента в Луцке и области. Однако уже в скором будущем планируется открытие таких Центров в регионе на базе других учебных заведений.