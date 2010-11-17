Закарпатское УСБУ сожгло партию кокаина

Закарпатское Управление СБУ в присутствии представителей масс-медиа сегодня сожгло партию кокаина, изъятого как вещественное доказательство по уголовному делу, которое расследует Служба безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, общая стоимость уничтоженных наркотиков составляет 1,5 млн. грн.

Как сообщил представитель УСБУ в Закарпатской области Александр РИШКО, уничтоженную сегодня партию наркотиков сотрудники УСБУ изъяли еще в июне 2009 года в результате специальной многоэтапной операции Службы безопасности Украины.

«Во взаимодействии с пограничниками и таможенниками был перекрыт устойчивый канал контрабанды наркотических средств и психотропных веществ из стран Западной Европы в Украину. Организованная преступная группировка, которая действовала на территории Закарпатской области, переправляла наркотики через государственную границу в посылках с помощью отечественных работников, которые ехали в Украину автобусами международного сообщения», - уточнил А.РИШКО.

Он также добавил, что в июне 2009 года один из пакетов с кокаином был выявлен на украинско-венгерской границе сотрудниками СБУ совместно с работниками таможенного поста «Тиса», другой - во Львове.

Наркотическое вещество (почти 0,5 кг) преступники прятали в полостях электробытовых приборов: внутри электромясорубки и в микроволновой печи.

А.РИШКО также добавил, что организатора наркоканала, гражданина Украины, ранее судимого, также задержали сотрудники СБУ. Соответственно, следственным отделом УСБУ в Закарпатской области было возбуждено и расследовано уголовное дело.

В сентябре 2009 года приговором Ужгородского горрайонного суда организатор наркоканала признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 305 и ч.3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и приговорен к лишению свободы сроком на четыре года с конфискацией наркотических средств. Согласно решению суда, партия контрабандного кокаина подлежит уничтожению.