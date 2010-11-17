В Зарванице к 2012 году построят туристическо-паломнический центр

В Тернопольской области в Зарванице к 2012 году планируют построить туристическо-паломнический центр. Об этом сообщил во время сегодняшнего совещания в селе Зарваница Теребовлянского района председатель Тернопольской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам губернатора, в состав центра войдут 4-звездочная гостиница на 200 мест, 2-звездочная гостиница на 300 мест и спортивно-оздоровительный комплекс со спортзалом для всех игровых видов спорта со зрительскими трибунами на 1,5 тыс. мест, плавательным бассейном на шесть дорожек длиной 25 м на первом этаже и оздоровительно-реабилитационным помещением на втором этаже.

Как отметил М.ЦИМБАЛЮК, место для строительства комплекса избрано не случайно. «Зарваница, известная своим целебным источником и появлением возле него в ХІІІ веке Чудотворной иконы Богородицы, является одной из наибольших святынь Украинской греко-католической церкви. Зарваницкий Марийский духовный центр отнесен в перечень 20 наиболее выдающихся мест католического мира, связанных с явлением Богоматери. Сегодня это мощная ячейка паломничества, которая принимает многочисленные группы паломников из Украины и из-за ее границ», – заметил М.ЦИМБАЛЮК.

Он добавил, что реализация в Зарванице такого проекта позволит создать надлежащие условия для пребывания туристов-паломников и активизировать использование рекреационных мощностей области в рамках проведения на базе нововыстроенного комплекса научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, ассамблей и спортивных соревнований, в частности, международного уровня.

Общая площадь гостиничного комплекса составит 15 тыс. кв. м, спортивно-оздоровительного комплекса – 7 тыс. кв. м.

Проектом предусмотрено также строительство площадок под открытым небом для игры в волейбол, баскетбол, большой теннис, мини-футбол.

Рядом будут построены автостоянки для легковых автомобилей и туристических автобусов.