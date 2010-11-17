Фонд госимущества решил продать шахту им. Засядько

Фонд государственного имущества Украины принял решение начать подготовку к продаже в 2010 г. арендного предприятия «Шахта им. А.Ф.Засядько», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» (от 17 ноября т.г.).

«Включить («Шахту им. А.Ф.Засядько» - УНИАН) в перечень объектов В, Г (кроме АПК), которые подлежат подготовке к продаже в 2010 г. при участии работников Департамента реформирования собственности центрального аппарата ФГИУ», - отмечается в приказе Фонда госимущества от 9 ноября 2010 г.

Справка УНИАН. «Шахта имени А. Ф. Засядько» (г. Донецк) - угледобывающее арендное предприятие. Является одним из крупнейших предприятий данной отрасли на Украине. Введена в эксплуатацию в 1958 г. Ранее входила в трест «Донецкуголь».

Относится к сфере влияния бывшего и. о. премьер-министра Украины, народного депутата Украины от Партии регионов Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО.