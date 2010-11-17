Киев покажет всем, как надо выполнять бюджет

В Киеве в 2011 году будет реализован пилотный проект целевого формирования и выполнения городского бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера, после представления в КГГА, новый председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

По его словам, за те пять месяцев, которые он занимал должность первого заместителя председателя КГГА, было разработано вместе с коллегами много программ в сфере энергосбережения, развития городской инфраструктуры, коммунальной собственности и эффективного использования бюджетных средств.

«Ведь с 1 января следующего года мы внедряем в Киеве программу целевого подхода к формированию и выполнению местного бюджета. Это пилотный проект в масштабах Украины. Сегодня мы активно разрабатываем те программы, которые будем реализовывать», - сказал А.ПОПОВ.

Он также отметил, что столичная власть вернулась к серьезным проектам, которые практически реанимированы, – это проекты, связанные с развитием дорожной инфраструктуры, реконструкции и строительства домов и детских садов. «Но впереди намного больше вопросов, которые хотелось бы решить», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Обращаясь к присутствующему в Колонном зале мэрии премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, А.ПОПОВ заверил, что он вместе с коллективом КГГА сделает все для того, чтобы оправдать надежды Президента Украины, надежды правительства и главное, надежды киевлян.

Обращаясь к присутствующим в зале сотрудникам КГГА, он пожелал им успехов и здоровья, «чтобы выполнить те программы, которые сегодня разработали и которых ждут киевляне».