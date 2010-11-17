Газпром: Северный и Южный поток отражают интересы России и ЕС

ОАО «Газпром» рассматривает возможность дополнительных поставок российского газа во Францию по газопроводу «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и заместителя председателя правления, вице-президента GDF SUEZ Жана-Франсуа СИРЕЛЛИ.

«Стороны обсудили вопросы взаимодействия компаний в энергетической сфере, в том числе перспективы дополнительных поставок российского газа во Францию по газопроводу «Северный поток», - говорится в сообщении.

Участники встречи сошлись во мнении, что укрепление долгосрочного партнерства между «Газпромом» и GDF SUEZ будет способствовать повышению безопасности газоснабжения потребителей европейских государств.

«Успехи в реализации новых инфраструктурных проектов, таких как «Северный» и «Южный поток», являются отражением взаимных интересов России и Европейского Союза в энергетической сфере. Нашим европейским партнерам очевидно, что существующих транспортных мощностей уже недостаточно для удовлетворения спроса на газ в долгосрочной перспективе. Уверен, наше сотрудничество с французскими компаниями является одним из ключевых факторов в решении задачи по обеспечению растущих потребностей Европы в природном газе», - отметил А.МИЛЛЕР.