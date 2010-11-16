Участники митинга в Изюме зашли в здание горсовета

Сегодня в городе Изюме Харьковской области не работали рынки: представители малого бизнеса таким образом протестовали против принятия нового Налогового кодекса Украины.

Как сообщили источники УНИАН в Изюме, днем в городе состоялся митинг, в котором приняли участие около тысячи местных предпринимателей. Его участники приняли резолюцию против принятия Налогового кодекса.

Многие участники акции вошли в зал заседаний Изюмского городского совета и требовали созвать внеочередную сессию горсовета, чтобы депутаты увидели ее и направили в адрес Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, Верховной Рады и Кабинета Министров Украины обращение в поддержку резолюции митинга.

Городской председатель Александр БОЖКОВ пообещал рассмотреть этот вопрос на очередной сессии горсовета, сообщил собеседник агентства.