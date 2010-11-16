Германия намерена премировать иностранцев за работу в стране

Немецкие власти намерены выплачивать специальные премии иностранцам-гражданам Евросоюза, которые приедут на работу в Германию после 1 мая 2011 года.

Об этом пишет польская газета Metro.

По оценкам экспертов, крупнейшей экономике Евросоюза не хватает около 3 млн. работников, дефицит которых власти намерены компенсировать за счет граждан недавно присоединившихся к ЕС стран.

Издание отмечает, что Германия в первую очередь рассчитывает на приезд граждан соседней Польши, которая является крупнейшей страной Восточной Европы, входящей в ЕС.

Газета пишет, что 70% немецких фирм испытывают трудности с нахождением персонала, главным образом, квалифицированных инженеров и специалистов IT.

Польские эксперты прогнозируют, что после снятия ограничений на работу в Германии, которое немецкое правительство установило для поляков при вступлении Польши в ЕС в 2004 году, в страну могут приехать на работу более 400 тыс. польских граждан.

По данным польской статистики, в 2009 году в Германии работали 415 тыс. поляков, которые для работы там были обязаны получать специальное разрешение.