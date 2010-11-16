Билет на поезд можно напечатать себе из Интернета

«Укрзализныця» будет внедрять продажу электронных билетов сначала в скоростных поездах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО в ходе презентации электронного билета, который с 20 октября был внедрен в поезде №165/166 "Днепропетровск-Киев" в пяти вагонах.

«Начнем со скоростных поездов, это "Киев-Днепропетровск", еще есть у нас второй утренний поезд, начнем с "Киев-Харьков", и когда эта система нам покажет четко, что она надежно работает, будет комиссия, которая утвердит эту работу, и в принципе, можно внедрять в каждый поезд», - отметил он.

Как сообщил А.ИВАНЬКО, сейчас система действует в пяти вагонах поезда "Киев-Днепропетровск", для чего закуплено 5 считывающих устройств, по которым проводники вагона проверяют электронные билеты у пассажиров, которые они сами распечатывают из системы продажи через Интернет.

«Мы работаем с электронным билетом три недели. В этом поезде "Киев-Днепропетровск" в пяти вагонах идет эксперимент и за эти три недели продали свыше 60 билетов», - отметил А.ИВАНЬКО.

В свою очередь начальник управления Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Нина КОСТРУБИЦКАЯ отметила, что уже через месяц может быть внедрена такая система еще в нескольких поездах.

По ее словам, цена за услуги при продаже билета через Интернет составляет от 25 грн. и больше в зависимости от стоимости билета. При этом пассажир уже не должен обращаться в кассу, чтобы обменять свой электронный билет на обычный проездной документ. Технология предусматривает самостоятельное оформление пассажирами билетов через Интернет с оплатой стоимости платежной карткой и распечаткой на обычной бумаге.

Посадочный документ считывается проводником при помощи специального устройства по штрих-коду. При этом по окончании поездки пассажир получает проездной документ установленной формы на бланке строгой отчетности. Этот документ получается начальником поезда до отправления. Данная технология применяется в рамках опытной эксплуатации, до перехода на оформление фискальных чеков непосредственно в поезде, которые заменят бланки строгой отчетности.

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Напомним, первый этап программы бронирования мест через Интернет с последующим выкупом билета в кассе «Укрзализныця» внедрила в декабре 2008 года. Второй этап программы, когда пассажир получил возможность оплатить через Интернет полную стоимость проезда, а потом получить билет в кассе, был внедрен 30 марта 2009 года.